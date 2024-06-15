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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde 8 askerinin öldüğünü doğruladı

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda 8 askerinin öldüğünü doğruladı. Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker sayısı 306'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 658'e yükseldi.

Said Amori, Gülşen Topçu  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde 8 askerinin öldüğünü doğruladı

Kudüs

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kurduğu "karma pusuda" İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğunu duyurmasının ardından İsrail ordusundan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda, biri 601'inci İstihkam Taburu bölük komutan yardımcısı olmak üzere 8 askerin öldürüldüğü belirtildi.

Ordu açıklamasında, askerlerin Gazze'nin güneyinde öldürüldükleri yere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, söz konusu askerlerin Refah'a bağlı Tel es-Sultan Mülteci Kampı yakınlarında zırhlı bir araçla ilerledikleri sırada, yola döşenen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu öldükleri bilgisi geçildi.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker sayısı 306'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 658'e yükseldi.

Saldırılarda ayrıca 1936'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 3 bin 835 İsrail askeri de yaralandı.

Kassam Tugaylarından bugün yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kurulduğu ve "Yasin 105" roketleriyle hedef alındığı ve içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtilmişti.

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