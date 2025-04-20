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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze'de 15 sağlık çalışanını öldüren askerlerin yargılanmasının önünü kapattı

İsrail ordusu, 23 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin soruşturmasında, sağlık çalışanlarının "kasıtlı infaz edilmediğini" öne sürdü.

Faruk Hanedar  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
İsrail ordusu, Gazze'de 15 sağlık çalışanını öldüren askerlerin yargılanmasının önünü kapattı

Kudüs

İsrail ordusu, 23 Mart'ta Gazze Şeridi'nin Refah kentinde 15 sağlık ve sivil savunma çalışanının öldürüldüğü olayda, görüntülerde sağlık görevlilerini infaz ettikleri açıkça görülen İsrail askerlerinin bunu "kasıtlı yapmadığını" iddia ederek yargılanmalarının önünü kapattı.

İsrail ordusu, 8'i ilk yardım, 6'sı sivil savunma ve 1'i Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı 15 kişinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın sonuçlarını açıkladı.

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Ordunun hatalarının ve yanlışlarının bulunduğu kabul edilen soruşturmada, "kötü niyetli bir faaliyet" ya da "kasıtlı infaz" olmadığı savunuldu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, saldırının sadece "birkaç mesleki başarısızlık, emir ihlali ve olayı tam olarak bildirmeme" gibi hatalar içerdiğini öne sürdü.

Ortaya çıkan görüntüler ve deliller 15 Filistinli kurtarma görevlisinin yakın mesafeden infaz edildiğini ve kurşun yaralarının kafa ve gövdeye yakın mesafeden hedefli atışlar olduğunu göstermesine rağmen, sağlık çalışanlarını öldüren askerler hakkında, "kasıtlı infaz olmadığı" gerekçesiyle herhangi bir cezai soruşturma veya kovuşturma yapılmayacağı bildirildi.

Soruşturmada, İsrail askerlerinin emirlere aykırı olarak BM aracına ve Hamas aracı zannettikleri ambulanslara ateş açtığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, büyük bir uluslararası tepkiye neden olan olayda "kasıt" olmadığına ilişkin savunmaya karşın Genelkurmay Başkanı Zamir'in saldırı emrini veren tabur komutan yardımcısını görevden aldığını aktardı.

İnfazın görüntüleri ortaya çıkmıştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda yaralananlara yardım için bölgeye giden 15 sağlık ve sivil savunma çalışanının cansız bedenleri toplu mezardan çıkarılmıştı.

Refah'ta 23 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, İsrail askerlerinin sağlık ve sivil savunma ekiplerine ateş açtığının görülmesinin ardından, İsrail ordusu ambulans ile itfaiye aracını hedef aldığını itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Görüntülerde ambulansların farklarının ve acil durum ışıklarının yandığının görülmesine karşın İsrail ordusu araçların, "farları kapalı, acil durum sinyalleri olmadan şüpheli bir şekilde ilerlediğini" iddia etmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.

Olay uluslararası basında tepkilere neden olmuştu.

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