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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de sadece ateşkesin yeterli olmayacağını söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de ateşkesin yeterli olmayacağını, Filistinlilerin de İsrailliler gibi haklarını kullanabildikleri bir devlete sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Şerife Çetin  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de sadece ateşkesin yeterli olmayacağını söyledi

New York

BM Genel Sekreteri Guterres, New York'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Gazze'deki durum hakkında bir soruya yanıt veren Guterres, "Gazze'de durum korkunç." dedi.

Guterres, Gazze'de tanıklık edilen yıkım ve can kaybının yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde olduğunu belirterek, "Bu durum, Gazze halkının yaşadığı muazzam acıların ötesinde, en temel insan onurunu zedelemektedir." ifadesini kullandı.

Gazze’de acil ve kalıcı bir ateşkesin şart olduğunu belirten BM Genel Sekreteri Guterres, diğer taraftan ateşkesin tek başına yeterli olmayacağını, Filistinlilerin de İsrailliler gibi haklarını kullanabildikleri bir devlete sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri, temmuz sonunda BM'de iki devletli çözüme ilişkin uluslararası düzeyde bir konferansın düzenleneceğini ifade ederek, "(Filistin'de) 5 milyon insanın, kendi topraklarında hiçbir hakka sahip olmadan yaşamasının mümkün olabileceği fikri, insanlık onuruna da uluslararası hukuka da tamamen aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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