Dolar
28.92
Euro
31.21
Altın
2,022.02
ETH/USDT
2,278.20
BTC/USDT
43,810.00
BIST 100
8,057.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine gece boyunca sürdürdüğü saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü.

Muhammed Emin Canik  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdü Fotoğraf: Abed Zagout/AA

Gazze

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı’nda iki evi bombalaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi bombalaması sonucu 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu topçu atışlarıyla Gazze kentinde et-Tuffah, ed-Derec ve eş-Şücaiyye mahallelerini, Han Yunus’un doğusunda da el-Fuhari, Huzaa ve Absan bölgelerini vurdu.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nı merkezine fosfor bombalarıyla yoğun bir şekilde saldırdı.

Sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralının enkaz altında kaldığını ve onları enkazdan çıkarmanın zor olduğunu belirtti.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nde aralarında doktor ve ambulans görevlilerinin de bulunduğu 35 sağlık çalışanını alıkoydu. ​​​​​​​

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 82, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk ve 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 262 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüme 250 bin civarında müracaat var
Datça'da denizde hortum oluştu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu
Ankara İl Jandarma Komutanlığının çalışması sonucu yasa dışı 1286 site erişime engellendi
Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsurlarının sayısı 26 oldu

Benzer haberler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kentine baskın düzenledi

Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştan sonra Gazze, İsrail'in sorumluluğunda silahsızlandırılmalı

İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştan sonra Gazze, İsrail'in sorumluluğunda silahsızlandırılmalı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesini hizmet dışı bıraktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesini hizmet dışı bıraktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet