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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze’de Şeridi'nde engelli iki çocuklu 4 kişilik bir aileyi yok etti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bir anne ile baba ve engelli iki çocukları hayatını kaybetti.

Mohamed Majed, Esat Fırat  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
İsrail ordusu, Gazze’de Şeridi'nde engelli iki çocuklu 4 kişilik bir aileyi yok etti

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Cibaliya bölgesinde el-Batş ailesinin evine düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıda yaşamını yitirenlerin aynı aileden anne, baba ve engelli iki çocukları olduğu vurgulandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hava saldırısında hedef alınan ev yıkıldı, çevredeki birçok evde büyük hasar meydana gelirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 534 Filistinli öldü, 96 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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