İsrail ordusu ateş açarak Lübnanlı balıkçıların araçlarını almasını engelledi
İsrail askerlerinin Lübnan'da balıkçı limanını tahrip ettiği ve yağmaladığı bildirildi.
Beyrut
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da Lübnanlı balıkçıların Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerinin desteğiyle araçlarını ve eşyalarını almak için limana gittiği belirtildi.
- Lübnanlı uzmanlara göre, İsrail ateşkese uymamayı sürdürürse "çatışmalar kaçınılmaz"
- İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı düzenledi
- Lübnan ordusu: İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın egemenliğine saldırmaya devam ediyor
Lübnanlı balıkçılara verilen süre dolmadan İsrail askerlerinin limana ateş açtığı bildirildi.
İsrail ordusunun balıkçı limanını hedef alarak tahrip ettiği ve yağmaladığı aktarıldı.
İsrail, Lübnan ile 27 Kasım'da ilan edilen ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.
Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.