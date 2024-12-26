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Dünya

Lübnan ordusu: İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın egemenliğine saldırmaya devam ediyor

Lübnan ordusu, "Düşman İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye, Lübnan'ın ve vatandaşlarının egemenliğine saldırmaya ve güneydeki köy ve kasabaları yok etmeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Muhammed Emin Canik  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Lübnan ordusu: İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın egemenliğine saldırmaya devam ediyor Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

Beyrut

Lübnan ordusu, İsrail askeri araçlarının Lübnan'ın güneyindeki hareketliliğine ilişkin, "Düşman İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye, Lübnan'ın ve vatandaşlarının egemenliğine saldırmaya ve güneydeki köy ve kasabaları yok etmeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki el-Kantada Adiset el-Kusayr ve Huceyr Vadisi bölgelerinde birçok noktaya girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Düşman İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye, Lübnan'ın ve vatandaşlarının egemenliğine saldırmaya ve güneydeki köy ve kasabaları yok etmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Lübnan ordusunun söz konusu bölgelerdeki konuşlandırmasını güçlendirdiğine dikkati çekilen açıklamada, bölgedeki durumun Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Ateşkesi Denetleme Komitesi koordinasyonunda takip edildiği aktarıldı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

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