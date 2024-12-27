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Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesindeki 3 noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Muhammed Emin Canik  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı düzenledi

Beyrut

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu bir ayını dolduran ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

İsrail savaş uçakları Bekaa bölgesindeki Kusaya beldesi kırsalında 3 noktayı bombaladı.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait savaş uçakları bölgede alçak uçuş yapıyor.

İsrail, dün, ilk kez Bekaa Vadisi'ni hedef almış, Baalbek kentinin Tariya beldesinde Litani Nehri kıyısındaki bir evi bombalamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İsrail ordusu, hava saldırıları, patlatarak evleri yıkma ve dron ile savaş uçağı uçurma gibi eylemlerle ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde dün girdiği noktalardan çekildiği duyuruldu

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki askeri hareketliliğinin ardından, Ateşkesi Denetleme Komitesi üyelerinin bir dizi temasta bulunduğu belirtildi.

İsrail ve Lübnan'ın yanı sıra ABD, Fransa ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) de bulunduğu komite üyelerinin temaslarının ardından İsrail ordusunun El-Kantara, Adişet el-Kusayr ve Huceyr Vadisi'nde konuşlandığı noktalardan çekildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Huceyr Vadisi'ndeki yollardan birini kapatmak için kurduğu toprak barikatın kaldırılarak yolun açıldığı aktarıldı.

Lübnan ordusunun, UNIFIL ve Ateşkesi Denetleme Komitesi koordinasyonunda bölgedeki durumu takip ettiği ifade edildi.

İsrail ordusu dün Lübnan'ın güneyindeki el-Kantara, Adişet el-Kusayr ve Huceyr Vadisi bölgelerinde birçok noktaya girmişti.

İsrail askerleri Huceyr Vadisi'nde ilerleyişi sırasında makineli tüfeklerle ateş açmış ve bir Lübnanlıyı alıkoymuştu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusu, hava saldırıları, evleri havaya uçurma, savaş uçağı ve dron uçurma gibi ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi İzleme Komitesi'nde UNIFIL, Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

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