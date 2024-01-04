Dolar
29.78
Euro
32.63
Altın
2,046.90
ETH/USDT
2,221.70
BTC/USDT
43,007.00
BIST 100
7,490.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail milletvekilleri, UNRWA'ya sağlanan küresel fonun durdurulması için lobi yapıyor

İsrail meclisindeki bir grup milletvekilinin, Hamas ile ilişkisi olduğunu iddia ederek, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) sağlanan uluslararası finansmanın durdurulması için çalıştığı bildirildi.

Bekir Aydoğan  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
İsrail milletvekilleri, UNRWA'ya sağlanan küresel fonun durdurulması için lobi yapıyor

Erbil

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, İsrail Meclisi (Knesset) üyesi Sharren Haskel’in liderliğindeki İsrail meclisi “UNRWA reform” lobisinin, UNRWA’nın çalışmalarını durdurmak ya da reform yapılması için çabaladığı belirtildi.

Lobi grubunun salı günü mecliste ondan fazla ülkenin büyükelçisinin de katılacağı bir toplantıda bir araya geleceği kaydedilen haberde, bu ülkelerden UNRWA’ya sağlanan fonun iptal edilmesinin talep edileceği vurgulandı.

Haskel, “UNRWA’nın Hamas’ın faaliyetlerine kılıf sağladığını” savunarak, “Meclis üyelerini uyarmak, çeşitli ülkelerden bu örgüte aktarılan fonları durdurmak ve UNRWA'nın maskesini çıkarmak için heyetle birlikte” çalıştığını söylemişti.

UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, 2 gün önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yardımların Filistinlilerin ihtiyacını karşılamaya yeterli olmadığına işaret ederek, on binlerce insanın "açlıktan kıvrandığını" kaydetmişti.

UNRWA, 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 142 çalışanının öldürüldüğünü duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor
Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da bir kişinin metrobüsün üzerinde gitmesi güvenlik kamerasında
Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda etkinlikler yarın başlayacak

Benzer haberler

İsrail milletvekilleri, UNRWA'ya sağlanan küresel fonun durdurulması için lobi yapıyor

İsrail milletvekilleri, UNRWA'ya sağlanan küresel fonun durdurulması için lobi yapıyor

İsrail'in hedefindeki BM kuruluşu UNRWA, 1950'den beri Filistinlilerin yaralarını sarıyor

Serbest bırakılan İsrailli esir Aviva Siegel, Netanyahu’yu eleştirdi

İsmail Heniyye: Gazze ve Batı Şeria'yı yönetecek bir ulusal birlik hükümetine açığız

İsmail Heniyye: Gazze ve Batı Şeria'yı yönetecek bir ulusal birlik hükümetine açığız
İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden el-Aruri'nin öldürüldüğü bildirildi

İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden el-Aruri'nin öldürüldüğü bildirildi

BM: Gazze'deki tesislerimiz, kapasitesinin 4 katı kişiyi barındırıyor

BM: Gazze'deki tesislerimiz, kapasitesinin 4 katı kişiyi barındırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet