Dünya

UNRWA: Gazze’deki çocukların yeniden eğitim ortamına dönebilmesi için ateşkese bağlı kalınmalı

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’nde iki yıl süren yıkımın ardından çocukların yeniden eğitim ortamına dönebilmesi için ateşkesin korunması gerektiğini vurguladı.

Raşa Evrensel, Mehmet Nuri Uçar  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
İstanbul

UNRWA Gazze Operasyonları Kıdemli Müdür Yardımcısı John Whyte, UNRWA'nın ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze’deki çocukların eğitime, düzene ve istikrara ihtiyacı var. Bu nedenle bunu sağlamak için çaba göstermeliyiz." dedi.

White, UNRWA’nın halen Gazze’de "acil durum eğitimi" alanında en büyük sağlayıcı konumunda olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz son ateşkesten bu yana bazı okullarda 10 bin çocuğa günlük eğitim verebilmek için alanlar oluşturmaya çalışıyor. Ocak ayındaki önceki ateşkes döneminde bu sayı 60 bindi." ifadelerini kullandı.

UNRWA yetkilisi White, ajansın eğitim faaliyetlerini yeniden genişletmeye çalıştığını ve yaklaşık 300 bin çocuğun çevrim içi eğitim programına kayıt yaptıracağını aktardı.

White, iki yıldır süren savaşın çocuklarda derin travmalar bıraktığını hatırlatarak, "Tüm çocukların yeniden güvenli bir eğitim ortamına dönebilmesi için ateşkese bağlı kalınması şart." dedi.

Filistin Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarından bu yana 20 binden fazla öğrenci hayatını kaybetti, 30 binden fazlası yaralandı.

İsrail’in iki yıl süren saldırılarında, Gazze’deki sivil altyapının yüzde 90’ı yok oldu, 68 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi ve 170 binden fazla kişi yaralandı.

