Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni”nde konuşuyor
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in, Gazze'de esir cenazelerinin yer tespit çalışmalarını engelleyeceği iddia edildi

İsrail'in, Hamas'ın esir cenazelerinin teslimini geciktirdiği iddiasıyla Gazze'de Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ve Kassam Tugayları'nın, İsrailli esirlerin cenazelerinin yerini tespit çalışmalarına izin vermeyeceği öne sürüldü.

Burak Dağ  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
İsrail'in, Gazze'de esir cenazelerinin yer tespit çalışmalarını engelleyeceği iddia edildi

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile ICRC yetkililerinin Gazze'de, İsrail askerlerinin işgalindeki "Sarı Hat" olarak bilinen bölgede yürütülen çalışmalara engelleme kararı aldığını iddia etti.

Söz konusu kararın Hamas'ın İsrailli esirlerin cenazelerini teslim etmekte geciktiği gerekçesiyle alındığı savunuldu.

İsrail, Hamas'ın dün teslim ettiği cenazenin, Gazze'de kalan İsrailli 13 esirden hiçbirine ait olmadığını daha önce teslim edilen başka bir esire ait kalıntılar olduğunu iddia etmişti.

Hamas ile Kızılhaç ekipleri, İsrailli esirlerin cenazelerinin yer tespit çalışmasını yaptı

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cenazelerini teslim edebilmek için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

Kızılhaç ekipleriyle İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurlar, Gazze Şeridi’nde "Sarı Hat" olarak isimlendirilen, İsrail ordusunun kontrolündeki bölgede esirlerin cenazelerinin yerini tespit çalışması yaptığı görüntüler pazartesi basına yansıdı.

Bölgeye son günlerde Mısır'dan giren ağır iş makineleri, İsrail ordusunun anlaşma çerçevesinde işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" bölgesindeki, Gazze kentinin doğusunda arama çalışmaları yaptı.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes çerçevesinde "Sarı Hat"ta çekilmiş, aynı gün saat 12.00 itibarıyla Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

