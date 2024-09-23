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Dünya

İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi.

Wassim Samih Seifeddine, Safiye Karabacak  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı düzenledi

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki En-Nebatiye kentine bağlı Ez-Zerrariye ve Ensar beldeleri arasındaki bölgelere ve vadilere 30 dakika içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda, Abba, Cebşit, Eş-Şarkiye, En-Nemriye, Kefer Tenbit, Nebatiye el- Fevka, Deyr ez-Zehrani, Rumin, Humin el-Fevka, Yahmur, Arnun ve Secd beldeleri çevresi, Kefer Rumman otoyolu, Et-Tuffah bölgesindeki tepeler ve Er-Reyhan dağı gibi birçok nokta hedef alındı.

Aynı zamanda İsrail, ülkenin doğusundaki Bekaa, Şemstar, Budayi, En-Nebi Şit ve Bealbek gibi bir çok bölgeye de de hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ed-Delafe eteklerindeki Litani Nehri yatağı ve Sur'un doğusundaki bölgeleri de yoğun şekilde bombaladı.

İsrail 150'den fazla "hedefe" hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 150'den fazla "hedefin" vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'a bu sabah düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 150'den fazla "hedefin" bombalandığı belirtildi. Saldırıların çok sayıda savaş uçağı tarafından düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde Lübnan'a yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurmuştu. Saldırılarda Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bazı bölgelerin hedef alındığı aktarılmıştı.

Gallant, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile dün akşam telefonda görüştüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın Austin'e İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Gallant ve Austin'in bölgesel durumu da ele aldıkları kaydedildi.

İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 84 kişi ölmüştü.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

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