Irak’taki en büyük petrol sahalarından birine İHA saldırısı düzenlendi
Irak’ın en büyük enerji tesislerinden biri olan Basra’daki Mecnun Petrol Sahası’na insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildi. Öte yandan Irak’ın başkenti Bağdat’ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Bağdat
Mecnun Petrol Sahası art arda İHA saldırılarına maruz kaldı. Petrol sahasındaki yabancı çalışanların saldırıdan önce sahadan ayrıldığı aktarıldı.
Saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Irak’ın en büyük enerji tesislerinden biri olan Basra’daki Mecnun Petrol Sahası’na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 16, 2026
Irak makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Bağdat’ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu
Irak’ın başkenti Bağdat’ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu "Yeşil Bölge" yakınları başta olmak üzere birçok farklı bölgeden şiddetli patlama sesleri yükseldi.
Irak makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.