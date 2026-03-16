Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
Irak’taki en büyük petrol sahalarından birine İHA saldırısı düzenlendi

Irak’ın en büyük enerji tesislerinden biri olan Basra’daki Mecnun Petrol Sahası’na insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildi. Öte yandan Irak’ın başkenti Bağdat’ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Haydar Karaalp  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Bağdat

Mecnun Petrol Sahası art arda İHA saldırılarına maruz kaldı. Petrol sahasındaki yabancı çalışanların saldırıdan önce sahadan ayrıldığı aktarıldı.

Saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Irak makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bağdat’ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu

Irak’ın başkenti Bağdat’ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu "Yeşil Bölge" yakınları başta olmak üzere birçok farklı bölgeden şiddetli patlama sesleri yükseldi.

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
Türkiye, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatını "en güçlü biçimde" kınadı

Benzer haberler

İtalya Dışişleri Bakanı: Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz

İtalya Dışişleri Bakanı: Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz

Almanya: (İran'a yönelik saldırılar) Bu savaş mümkün olan en kısa sürede, net bir plan ve stratejiyle sona erdirilmeli

İran: Topraklarımıza saldırı düzenlenmeyeceğinden emin olmadan, saldırının durmasını konuşmak anlamsız

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeleri "boğazın açılması için" desteğe çağırdı

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeleri "boğazın açılması için" desteğe çağırdı
Irak’taki en büyük petrol sahalarından birine İHA saldırısı düzenlendi

Irak’taki en büyük petrol sahalarından birine İHA saldırısı düzenlendi
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına ilişkin açıklama
