Dolar
32.53
Euro
35.00
Altın
2,326.92
ETH/USDT
3,537.40
BTC/USDT
65,121.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Futbolcu Abdülkerim Bardakcı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının sürdüğü Almanya'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

İsrail, Kurban Bayramı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 90 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Kurban Bayramı boyunca 90 Filistinliyi gözaltına aldı. Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 280'e yükseldi.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
İsrail, Kurban Bayramı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 90 Filistinliyi gözaltına aldı

İstanbul

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına eş zamanlı Batı Şeria'da gözaltılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin bugün düzenlediği baskınlarda Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 35 Filistinlinin gözaltına alındığı, bayram boyunca gözaltına alınanların sayısının 90 olduğu ifade edildi.

Gözaltıların El Hail kentinde yoğunlaştığı, İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda darp ve tehditlerin de öne çıktığı paylaşıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının son verilerle 9 bin 280'e yükseldiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 550 Filistinli hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Askeri serbest paraşüt temel eğitimi yapıldı
Milli Görüş, Lübnan’daki Filistinli mültecilere hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ulaştırdı
İstanbul ve Ankara'daki besiciler kurban pazarlarından ayrılmaya başladı
Çanakkale'de yangın tedbirleri kapsamında hasat saatleri kısıtlandı
TDV, kurban etlerini Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ücra köşelerine ulaştırdı

Benzer haberler

İsrail hükümetinde koalisyon ortağı Şas Partisi: Hükümetin dağılması an meselesi

İsrail hükümetinde koalisyon ortağı Şas Partisi: Hükümetin dağılması an meselesi

Milli Görüş, Lübnan’daki Filistinli mültecilere hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ulaştırdı

İsrail ordusu Lübnan'ın Sur kenti yakınına saldırı düzenledi

ABD'den İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilimin tırmanmasına karşı uyarı

ABD'den İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilimin tırmanmasına karşı uyarı
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu sürüyor

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu sürüyor
İsrail, Kurban Bayramı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 90 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, Kurban Bayramı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 90 Filistinliyi gözaltına aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet