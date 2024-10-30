İsrail işgali altındaki Kudüs'te diplomatik temsilcilik açılmasını engelleyebileceği yasayı onayladı
İsrail Meclisi, Tel Aviv yönetiminin işgali altındaki Kudüs'te, izin vermediği diplomatik temsilciliklerin açılmasını engelleyebileceği yasayı onayladı.
Quds
İsrail Meclisinde yapılan açıklamada, parlamentodan geçen yasayla İsrail tarafından akredite edilmediği sürece yabancı ülkelerin Kudüs'te konsolosluk veya resmi temsilcilik açmasına izin verilmeyeceği belirtildi.
İsrail'in Kudüs'te yabancı büyükelçiliklerin açılmasını teşvik etmek için çalışacağı da kaydedildi.
Kabul edilen yasa halihazırda Kudüs'te bulunan konsoloslukları etkilemeyecek.
Doğu Kudüs'te uzun süredir Türkiye, Fransa, İtalya, Belçika, İspanya, İngiltere, İsveç, Yunanistan ve Vatikan'ın başkonsoloslukları bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.