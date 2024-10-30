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Dünya

İsrail işgali altındaki Kudüs'te diplomatik temsilcilik açılmasını engelleyebileceği yasayı onayladı

İsrail Meclisi, Tel Aviv yönetiminin işgali altındaki Kudüs'te, izin vermediği diplomatik temsilciliklerin açılmasını engelleyebileceği yasayı onayladı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
İsrail işgali altındaki Kudüs'te diplomatik temsilcilik açılmasını engelleyebileceği yasayı onayladı

Quds

İsrail Meclisinde yapılan açıklamada, parlamentodan geçen yasayla İsrail tarafından akredite edilmediği sürece yabancı ülkelerin Kudüs'te konsolosluk veya resmi temsilcilik açmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

İsrail'in Kudüs'te yabancı büyükelçiliklerin açılmasını teşvik etmek için çalışacağı da kaydedildi.

Kabul edilen yasa halihazırda Kudüs'te bulunan konsoloslukları etkilemeyecek.

Doğu Kudüs'te uzun süredir Türkiye, Fransa, İtalya, Belçika, İspanya, İngiltere, İsveç, Yunanistan ve Vatikan'ın başkonsoloslukları bulunuyor.

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