İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yeni saldırılar düzenliyor
İran’ın başkenti Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyulurken hava savunma sistemlerinin de karşılık verdiği görülüyor.
Ankara
İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle Tahran’ın merkezinden şiddetli patlama sesleri duyuluyor. Hava savunma sistemleri de hedeflere karşılık veriyor.
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
İsrail, İran’da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonu binasını vurdu.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yaptığı açıklamada, başkent Tahran’daki binalarının İsrail tarafından hedef alındığını bildirdi.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırının devlet televizyonunda yayınlanan bir program sırasında gerçekleştiği görülüyor.
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Kadın spikerin, İsrail’in saldırılarına tepki gösterdiği canlı yayın sürerken düzenlenen saldırı, stüdyoda ciddi tahribata yol açtı.
Görüntülerde, patlama anı ve yayın akışının kesilmesi de yer alıyor.
İran devlet televizyonu, İsrail saldırısı sonrası binada çıkan yangının görüntülerini yayımladı
İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB), İsrail saldırısında hedef alınan başkent Tahran'daki binasında çıkan yangının görüntülerini yayımladı.
Canlı verilen görüntülerde, saldırı sonrası başlayan yangının binanın geniş bir bölümünü sardığı görüldü.
İran devlet televizyonu, bu görüntüleri "Düşmanın, IRIB'in bazı bölümlerine yönelik saldırısı" yazısıyla yayımladı.
İsrail Savunma Bakanı, İran devlet televizyonunu hedef aldıklarını doğruladı
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) saldırarak "rejimin kışkırtma ve propaganda" aracını hedef aldıklarını söyledi.
Savunma Bakanı Katz, X hesabından İran devlet televizyonuna düzenledikleri saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) binasını vurdu ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 16, 2025
▪️ Saldırı, IRIB canlı yayını sırasında gerçekleşti, yayın kısa süreliğine kesildi
▪️ Saldırı sonrası binada çıkan yangın geniş alana yayıldıhttps://t.co/P9hf3zg95o pic.twitter.com/5ZdGVEzG03
Katz, "İran rejiminin propaganda ve kışkırtma yayın otoritesi, yerel halkın geniş çaplı tahliyesinin ardından İsrail ordusu tarafından vuruldu." ifadesini kullandı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından, İran devlet televizyonuna düzenledikleri saldırıya ilişkin "Tahran’ın kalbinde bile" İsrail’e karşı yayınlara izin vermeyeceklerini iddia etti.
İsrail, Tahran'ın doğu ve batısında yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine saldırılar düzenledi
İsrail, İran’ın başkenti Tahran’ın doğusunda yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden Tahranpars semti ile başkentin batısındaki Çitger ve Şehid Bakıri bölgelerine hava saldırıları düzenledi.
Tahran’da son bir saatte şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Ülke medyasına yansıyan haberlere göre İsrail, Tahran’ın doğusunda yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden Tahranpars bölgesi ile başkentin batısındaki Çitger ve Şehid Bakıri semtlerine hava saldırıları gerçekleştirdi.
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor https://t.co/P9hf3zgGUW pic.twitter.com/pa54CRXSk1— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 16, 2025
Yayımlanan videolarda hedef alınan bölgelerden dumanların yükseldiği görülüyor.
İsrail, Tahran’ın yoğun nüfuslu sivil yerleşim bölgelerinden 3. Bölge’ye saldırılar düzenleyeceğini bildirerek bölge için "tahliye" duyurusu yaptı.
İsrail İran'ın altyapısına da saldırılar düzenlemeye başladı
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında sivil altyapıyı da hedef almaya başladığı belirtildi.
Cumartesi gecesi Tahran'da bir petrol deposu ile tankeri hedef alan İsrail, pazar günü başkentteki Tecriş ve Kudüs meydanlarında ana su şebekesi altyapısını vurdu.
Devlet medyasına yansıyan görüntülerde, her iki meydanın da sular altında kaldığı ve ekiplerin onarım için çalışma yürüttüğü görüldü.
Özellikle Kudüs Meydanı çevresinde uzun süre su sızıntısı devam ederken bölgeye su verilemedi.
İran resmi haber ajansı IRNA, bugün de İsrail’in Tahran -Kum otoyolunu hedef alması sonucu trafikte aksama olduğunu, halkın alternatif yollara yönlendirildiğini kaydetti.
Devlet televizyonu da İsrail ordusunun Kirmanşah eyaletindeki Farabi Hastanesi'ni hedef aldığını duyurdu. Görüntülerde hastanenin hasar aldığı görüldü.
Netanyahu, Hamaney'i hedef almanın "çatışmaları sona erdireceğini" savundu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'i hedef almanın, "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu.
Amerikan ABC News kanalına bir röportaj veren İsrail Başbakanı Netanyahu, İran lideri Hamaney'e suikast iddiası konusunda net bir değerlendirme yaptı.
Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek." yanıtını verdi.
İsrail Başbakanı, Hamaney'i hedef alıp almayacakları sorusuna ise, "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor." diye karşılık verdi.
İran'ın en önde gelen nükleer bilim adamlarını hedef aldıklarını da anlatan Netanyahu, "Onlar açıkçası Hitler'in nükleer takımıydı." yorumunu yaptı.
Netanyahu, ABD'nin en büyük çıkarının İsrail'i desteklemek olduğunu da savunarak, "Bugün Tel Aviv, yarın New York. 'Önce Amerika' mottosunu anlıyorum, ancak 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanlar (İran) bunu istiyorlar." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in, İran lideri Hamaney'e suikast düzenleme isteğini "tansiyonu daha da artıracağı" gerekçesiyle reddettiği bildirilmişti.
İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı
İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak kuzey bölgelerde sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi.
Açıklamada, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı.
Füzelerin ilerlediği istikamette özellikle Hayfa kenti çevresindeki geniş bölgede saldırı alarmları çaldı.
İsrail ordusundan halka "sığınakların yakınından ayrılmama" talimatı
İsrail ordusu, İran'dan gelecek saldırılar nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülke genelinde kamusal alanlarda hareketin en aza indirilmesi ve toplantılardan kaçınılması istendi.
İsrail Ordu Sözcülüğü, uyarı geldiğinde yakındaki sığınaklara girilmesi ve aksi söylenene kadar çıkılmaması yönünde talimat yayımladı.
Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, öğleden sonra İran'dan düzenlenen saldırıda herhangi bir isabet veya yaralanmaya ilişkin ihbar almadıklarını açıkladı.
İsrail medyası ayrıca, İran'ın kuzey bölgelerine ordu tarafından düzenlenen saldırılarda az sayıda füze ateşlendiğini bildirdi.
İran, İsrail televizyonlarına "tahliye" uyarısı yaptı
İran, İsraillilere ülkeyi terk etme, Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonlarına da "tahliye" uyarısında bulundu.
İran devlet televizyonu, Silahlı Kuvvetlerin İsraillilere yönelik "tahliye" uyarısını içeren açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, "İşgal altındaki toprakları terk edin ki yaşayabilesiniz." ifadesi kullanılırken, İsrail’in Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonlarına da "tahliye" çağrısı yapıldı.
İsrail de aynı şekilde İran devlet televizyonuna saldırmadan önce tahliye uyarısı yapmıştı. İran devlet televizyonunda yayımlanan bu uyarı da "misilleme" olarak yorumlandı.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Her türlü saldırıya aynı düzeyde karşılık vereceğiz
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın tırmandırılmasını istemediklerini ancak İsrail’in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini söyledi.
Pezeşkiyan, X hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi verdi.
Savaşı kendilerinin başlatmadıklarını ancak İsrail’in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini Erdoğan’a bildirdiğini söyleyen Pezeşkiyan, “Savaşı tırmandırmak istemiyoruz ancak İran’a her türlü saldırganlığa pişman edici karşılık vereceğiz." dedi.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken toplam sivil can kaybı 224 olarak açıklandı.
İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı karşı saldırılarda da 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.