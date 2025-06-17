Dolar
39.39
Euro
45.62
Altın
3,397.14
ETH/USDT
2,574.40
BTC/USDT
107,560.00
BIST 100
9,350.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rum basını: İsrail'i yatlarla terk edenler, GKRY marinalarına akın etti

İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan dolayı İsrail'i yatlarıyla terk edenlerin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kontrolündeki marinalara geldiği belirtildi.

Mehmet Kemal Firik  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Rum basını: İsrail'i yatlarla terk edenler, GKRY marinalarına akın etti

Lefkoşa

GKRY'de yayın yapan Alfa TV'nin haberine göre, İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan dolayı ülkelerini yatlarla terk eden İsrailliler başta Limasol ve Aya Napa olmak üzere Rum kesimindeki marinalara akın etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Marinalara İsrail'den gelen yat trafiğine dikkat çekilen haberde, ilgili kurumların bu durum karşısında teyakkuz halinde olduğu ve tüm limanlarda kontrollerin artırıldığına işaret edildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail'in, İran Devlet Televizyonuna saldırısına tepki
Bakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Tiran'da görüştü
TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül'de düzenlenecek
THY, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan yolcularına tanınan hakları 30 Haziran'a kadar uzattı
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Rum basını: İsrail'i yatlarla terk edenler, GKRY marinalarına akın etti

Rum basını: İsrail'i yatlarla terk edenler, GKRY marinalarına akın etti

Rumlar limanlarını Hindistan savaş gemilerine açıyor

İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail'in, İran Devlet Televizyonuna saldırısına tepki

Netanyahu, Hamaney'e suikastı işaret ederek: Ne gerekiyorsa yapacağız

Netanyahu, Hamaney'e suikastı işaret ederek: Ne gerekiyorsa yapacağız
Avrupa Parlamentosu, İsrail'in İran'a saldırısını kınamayı reddetti

Avrupa Parlamentosu, İsrail'in İran'a saldırısını kınamayı reddetti
ABD'li Senatör Sanders: ABD, Netanyahu'nun yasa dışı savaşına sürüklenmemeli

ABD'li Senatör Sanders: ABD, Netanyahu'nun yasa dışı savaşına sürüklenmemeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet