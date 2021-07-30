Euro
10.06
Dolar
8.47
BIST 100
1,391.64
Altın
1,827.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail’in uluslararası havaalanında yangın sebebiyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı

İsrail’in tek Uluslararası havaalanı olan Tel Aviv-Ben Gurion’un otoparkında bir aracın yanması nedeniyle tüm uçuşlar durduruldu. Yangının söndürmesinin ardından uçuşlar yeniden başladı.

Turgut Alp Boyraz,Çağrı Koşak   | 30.07.2021
İsrail’in uluslararası havaalanında yangın sebebiyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı

Tel Aviv

Havaalanında bulunan AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, güvenlik görevlileri bir kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişinin yakınları güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

Yetkililer gözaltı sebebine dair bir açıklama yapmadı.

Uçuşlar yeniden başladı

İsrail’in tek uluslararası havaalanı olan Tel Aviv-Ben Gurion’un otoparkında bir aracın yanması nedeniyle kısa süreliğine durdurulan uçuşlar yeniden başladı.

Havaalanında bulunan AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, durdurulan hava trafiği yeniden başladı.

Güvenlik görevlilerinin bir kişiyi gözaltına aldığı olaya ilişkin yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

Otoparkta yanan aracın neden olduğu yangın söndürmesinin ardından uçuşlar yeniden başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pentagon, tüm personeline Kovid-19 aşısı veya testi yaptırma şartı getirdi
Biden, Kovid-19 vaka artışlarına karşı federal çalışanlara aşı veya test yapma zorunluluğu getirdi
Oyuncu Şerif Sezer'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD Başkanı Biden'dan yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı

Benzer haberler

İsrail’in uluslararası havaalanında yangın sebebiyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı

İsrail’in uluslararası havaalanında yangın sebebiyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı

Namibya, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci olmasına itiraz etti

İsrail Yüksek Mahkemesi, Şeyh Cerrah'taki 3 Filistinli ailenin evlerine yönelik 'tahliye kararını' erteledi

İsrail askerlerince Batı Şeria'da vurularak ağır yaralanan Filistinli çocuk yaşamını yitirdi

İsrail askerlerince Batı Şeria'da vurularak ağır yaralanan Filistinli çocuk yaşamını yitirdi
Kudüs'teki Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti

Kudüs'teki Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın