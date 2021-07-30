İsrail’in uluslararası havaalanında yangın sebebiyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı
İsrail’in tek Uluslararası havaalanı olan Tel Aviv-Ben Gurion’un otoparkında bir aracın yanması nedeniyle tüm uçuşlar durduruldu. Yangının söndürmesinin ardından uçuşlar yeniden başladı.
Tel Aviv
Havaalanında bulunan AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, güvenlik görevlileri bir kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişinin yakınları güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.
Yetkililer gözaltı sebebine dair bir açıklama yapmadı.
Uçuşlar yeniden başladı
İsrail’in tek uluslararası havaalanı olan Tel Aviv-Ben Gurion’un otoparkında bir aracın yanması nedeniyle kısa süreliğine durdurulan uçuşlar yeniden başladı.
Havaalanında bulunan AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, durdurulan hava trafiği yeniden başladı.
Güvenlik görevlilerinin bir kişiyi gözaltına aldığı olaya ilişkin yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.
Otoparkta yanan aracın neden olduğu yangın söndürmesinin ardından uçuşlar yeniden başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.