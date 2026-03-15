Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı, basında çıkan önleyici füze stoklarının azaldığı iddialarını reddetti

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, şiddetli saldırılarla hedef aldıkları Lübnan'la doğrudan müzakere masasına oturacakları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Burak Dağ  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Tel Aviv

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD basınında çıkan İran misillemeleri nedeniyle önleyici füze stoklarının azaldığı iddiasını reddetti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, balistik füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığı ve şiddetli saldırılarla hedef aldıkları Lübnan’la doğrudan müzakere iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Saar, İsrail'in bu hafta ABD yönetimine İran'la çatışmanın şiddetlenmesi üzerine, "balistik füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığı yönünde" bilgilendirmede bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ayrıca İsrailli bakan, "ABD ve İsrail'in, İran'la savaşı tüm hedeflere ulaşılana kadar sürdürme hedefinde mutabık olduğunu” aktardı.

Amerikan haber kuruluşu Semafor, ABD'li yetkililerin, İsrail'in bu hafta ABD'ye İran'la çatışmanın şiddetlenmesi üzerine, "balistik füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığı yönünde" bilgilendirmede bulunduğu iddiasına yer vermişti.

İran’ın son dönemde yoğunlaşan füze misillemelerinin İsrail'in hava savunma sistemleri üzerindeki baskıyı iyice arttırdığı basına yansıyor.

İsrail basınında Lübnan'a düzenledikleri saldırıların sona erdirilmesi için Beyrut yönetimiyle doğrudan müzakere yapacakları iddialarına da değinen Saar, haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Saar, Tel Aviv yönetiminin Lübnan hükümetinden Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin "ciddi adımlar atmasını" beklediklerini söyledi.

Eski İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Lübnan'a düzenledikleri saldırıların bitirilmesi için yapılacağı ileri sürülen doğrudan müzakereleri görüşmek üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği iddia edilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, dün İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulunarak, İsrail ile müzakereye hazır olduklarını ancak karşı taraftan henüz yanıt almadıklarını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
