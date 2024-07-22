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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentine saldırısında 30 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 30 Filistinli öldü.

Hosni Nedim, Çağrı Koşak, Ömer Erdem, Mustafa Deveci  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentine saldırısında 30 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

Gazze

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde 290 gündür devam eden saldırılarında Han Yunus'un çeşitli bölgelerinin hedef alınması sonucu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

İsrail ordusunun, kentin doğusundaki köy ve kasabalara havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 30 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Ölen ve yaralanan Filistinliler, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusunun, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan ve Suud mahallelerindeki yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı semalarında İsrail’in insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçtuğu görülüyor. Gazze’nin kuzeyindeki bölgelere de İsrail güçlerince hava saldırıları gerçekleştirildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi’ndeki yaralı ve hastalar için "acil" kan bağışı çağrısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulunmuştu.

Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan bölgeyi daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.

Han Yunus'ta can kaybının artmasından endişe ediliyor

Nasır Hastanesi Acil Yardım Müdürü Muhammed Sakr, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Son 3 saat içerisinde yüzlerce şehit ve yaralı (hastaneye) getirildi." ifadelerini kullandı.

Sakr, "imkansızlıktan dolayı hastaların hayatını kaybettiğini" belirterek, ellerinde yeterli tıbbi malzemenin bulunmadığına dikkati çekti.

İsrail'in saldırısı sonucu can kaybının artmasından endişe ettiklerini vurgulayan Sakr, "tüm sahra hastaneleriyle iş birliği yapma" çağrısında bulundu.

İsrail, "güvenli olduğunu" iddia ettiği bölgedeki Filistinlileri hedef alıyor 

Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre İsrail ordusu, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği yerleri bombaladı.

İsrail ordusunun saldırıları, Filistinlilerin zorunlu göçü sırasında düzenlenirken, binlerce sivil bombardıman altında bölgeden ayrılmaya çalıştı.

Filistinlilerin ayrılmaya çalıştığı sırada, bölgeden dumanlar yükseldiği kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu binlerce kişinin panikle sağa sola koşuşturduğu görüldü.

Yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile zorunlu göçe maruz kalan Filistinlilerin bazılarının gözyaşlarına hakim olamaması kameraya yansıdı.

Tahliye için araç bulamayan aralarında kadın ve çocukların olduğu yüzlerce Filistinli, bölgeden yürüyerek ayrılmaya çalıştı.

Yaşlı bir Filistinlinin koltuk değnekleriyle yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalıştığı görüldü.

İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'un doğusundaki bölgelere sığınan Filistinlileri bu sabah göçe zorlamıştı.

Yerel kaynaklar, söz konusu bölgede yaklaşık 400 bin Filistinlinin bulunduğunu belirtiyor.

Mevasi'ye "zorunlu göç"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yapmıştı.

Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 38 bin 983 kişi öldü, 89 bin 727 kişi yaralandı.

Bakanlık, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğunu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını bildirdi.

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