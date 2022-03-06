Dolar
14.22
Euro
15.53
Altın
1,970.17
ETH/USDT
2,668.70
BTC/USDT
39,437.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail "idari tutukluluk" adı altında 7 yılda Filistinlilere 8700 gözaltı kararı çıkardı

İsrail makamlarının, idari tutukluluk uygulamasıyla son 7 yılda 8 bin 700 Filistinliyi gözaltına alma kararı çıkardığı bildirildi.

Mahmut Geldi   | 06.03.2022
İsrail "idari tutukluluk" adı altında 7 yılda Filistinlilere 8700 gözaltı kararı çıkardı

Ramallah

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle ilgili çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Kulübü tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla Filistinlilere yönelik gözaltı kararlarına dikkat çekildi.

Raporda, idari tutukluluk kapsamında 2015 yılından bu yana Filistinlilere yönelik 8 bin 700 gözaltı kararı çıkardığı ifade edildi.

Bahsi geçen gözaltı kararlarının kadın ve çocuklar da dahil, Filistin toplumunun tüm kesimlerini kapsadığına işaret edilen raporda, "Bu suç İsrail mahkemelerinin katkılarıyla işlendi." denildi.

Halihazırda İsrail hapishanelerinde 500'e yakın Filistinli idari tutuklu olduğu aktarılan raporda, Filistinli tutukluların yıllardır İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı verdiği mücadelesini sürdürdüğüne işaret edildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin "idari tutukluluk" uygulamasına karşı 2011-2021 yıllarında 400'den fazla bireysel açlık grevinin yanı sıra 2014 yılında 62 gün süren bir toplu greve gidildiği hatırlatıldı.

Raporda, Filistinli tutukluların İsrail idari tutukluluk uygulamasına tepki olarak 64 günden mahkemeyi boykot boykotunun sürdüğü ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan 'maske' uyarısı: Risk durumunda mutlaka kullanılmalı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bini geçti
Yunanistan'da açık alanda maske zorunluluğuna son verildi
Kovid-19'da düşüş trendi devam edecek

Benzer haberler

İsrail "idari tutukluluk" adı altında 7 yılda Filistinlilere 8700 gözaltı kararı çıkardı

İsrail "idari tutukluluk" adı altında 7 yılda Filistinlilere 8700 gözaltı kararı çıkardı

Filistin: Ukrayna'daki gelişmelere dair duruş sergilememiz için baskıya maruz kalıyoruz

İsrail, 25 Rus milyarderin 'özel jet ve yatlarına' yaptırım kararı aldı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9-10 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9-10 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
İsrail, Ukraynalı iki Yahudi aileyi işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleştirdi

İsrail, Ukraynalı iki Yahudi aileyi işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleştirdi
İsrail cezaevinde idari tutuklu Filistinli gencin yargı sürecindeki belirsizlik ailesini endişelendiriyor

İsrail cezaevinde idari tutuklu Filistinli gencin yargı sürecindeki belirsizlik ailesini endişelendiriyor