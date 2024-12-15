Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,910.50
BTC/USDT
103,021.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail hükümeti, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme planını onayladı

İsrail'de hükümet, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle işgalini ilerlettiği Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşim birimlerinin genişletilmesine ilişkin "teşvik planını" onayladı.

Burak Dağ  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
İsrail hükümeti, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme planını onayladı

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten Tel Aviv yönetimi, bölgede "demografik büyümeyi teşvik planını" onayladı.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Savaş ve Suriye'ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği" belirtildi.

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasadışı yerleşimindeki "demografik büyümeyi teşvik planına" 40 milyon şekel (yaklaşık 11.2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun, "Golan'ın güçlenmesi İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
Beyoğlu'nda İETT otobüsünün çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli çift taraflı ulaşıma açıldı
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DMM, terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarının paylaşımlarını yalanladı

Benzer haberler

İsrail hükümeti, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme planını onayladı

İsrail hükümeti, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme planını onayladı

İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına resmen itiraz etti

Suriye'nin başkenti Şam'da gönüllü gençler hastalara ve doktorlara umut oluyor

İsrail askerlerinin Gazze'de bir okula düzenlediği baskında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü

İsrail askerlerinin Gazze'de bir okula düzenlediği baskında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü
Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticareti durdurma sürecinin detaylarını açıkladı

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticareti durdurma sürecinin detaylarını açıkladı
İsrail'in, Suriye’deki gelişmelerin Ürdün'e sıçramasından endişe ettiği öne sürüldü

İsrail'in, Suriye’deki gelişmelerin Ürdün'e sıçramasından endişe ettiği öne sürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet