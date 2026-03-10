Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail ordusu, Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyi için saldırı tehdidi ve sürgün emrini yineledi

Lübnan'da hava ve kara saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyinde yaşayanlar için sürgün emrini tekrarladı.

Muhammed Emin Canik  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
İsrail ordusu, Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyi için saldırı tehdidi ve sürgün emrini yineledi Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

İstanbul

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "İsrail ordusunun Litani Nehri'nin güneyinde şiddetli saldırılar düzenleyeceği" tehdidinde bulundu.

İsrail'in hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Adraee, bölge halkına "evlerini terk etme ve Litani Nehri'nin kuzeyine geçme" uyarısı yaptı.

Adraee, Hizbullah mensupları ve tesislerinin yakınında olanların hayati tehlikesinin bulunduğunu, Litani Nehri'nin güneyinde kalanların "hayatının tehlikede olabileceği" tehdidini yineledi.

ABD, Lübnan'dan ayrılmak istemeyen vatandaşlarına temel ihtiyaç stoku yapma tavsiyesinde bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Doğu’daki ABD vatandaşlarının bölgeden ayrılmasına yardımcı olmak için ek seçenekler üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Lübnan’dan ayrılma seçeneklerinin paylaşıldığı açıklamada, ayrılmak istemeyen ABD vatandaşlarının evlerinde veya başka güvenli bir binada sığınacak yer bulmaya hazır olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddelerini kapsayan bir stok bulundurun." uyarısı yapılırken, Beyrut’taki ABD Büyükelçiliğinin acil durumlarda sınırlı pasaport hizmetlerine yeniden başlayacağı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.

