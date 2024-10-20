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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular 7 Ekim'de büyük baskıya maruz kaldı

Filistinli esir ve tutukluların, 7 Ekim 2024'te İsrail hapishanelerinde büyük bir baskıya maruz kaldığı belirtildi.

Aysar Alais, Gülşen Topçu  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular 7 Ekim'de büyük baskıya maruz kaldı

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, avukatların ziyaret ettiği tutukluların tanıklıklarının yer aldığı yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin, Filistinli esir ve tutuklulara karşı izlenen sistematik toplu intikam politikası kapsamında 7 Ekim 2024'te pek çok hapishaneye baskınlar düzenlediği ifade edildi. Hapishaneler İdaresi'nin, bu baskınlar sırasında tutuklular darbedilirken onları görüntülediği vurgulandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Hapishanesi'nden bir tutuklu, 7 Ekim'de hapishanenin tüm kısımlarına baskınlar düzenlendiğini, göz yaşartıcı gaz bombası atıldığını ve tutukluların çoğunun darbedildiğini kaydetti.

Bazı tutukluların halen darbedilmenin etkisinden kurtulamadığını dile getiren aynı hapishaneden başka bir tutuklu ise son zamanlarda arama ve aşağılamaların artış gösterdiğini aktardı.

İsrail'in güneyindeki Rimon Hapishanesi'nde bir grup tutuklu ise hapishanedeki baskı güçlerinin, koğuşları basıp tutukluların ellerini bağlayarak aşağılayıcı bir şekilde onları hapishanenin bahçesine çıkararak dövdüğünü anlattı.

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