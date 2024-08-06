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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 4 Filistinli öldü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 1'i çocuk 4 Filistinlinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Zein Khalil, Awad Rjoob, Gülşen Topçu, Halime Afra Aksoy  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 4 Filistinli öldü

Ramallah

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin, Tubas'ın kuzeyindeki Akaba kasabasına baskın düzenleyerek bir evi kuşattığını ve Filistinli gençlerle çatışmaya girdiğini yazdı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise çatışmalarda İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Eyser Muhammed Kasım Ebu Ara (37), Nur Muhammed Yasin el-Yasin (19), Amid Yasin Gannam (19) ile Bilal İzzeddin Savafta'nın (14) öldüğü, 2'si ağır 7 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.



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