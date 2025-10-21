Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da konaklayacağı otele giriş yapıyor
logo
Dünya

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilerin zeytin ağaçlarını söktü

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafer Yatta'da Filistinlilere ait 60 zeytin ağacını söktü.

Muhammed Emin Canik  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilerin zeytin ağaçlarını söktü Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistinli aktivist Usame Mehamira, gaspçı İsraillilerin Mesafer Yatta'nın Susiya Köyü'nde Filistinlilerin mülklerine saldırdığını söyledi.

Mehamira, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Susiya'da Abdullah ve Muhammed Eyyub Ubeyd isimli iki kardeşe ait 60 zeytin ağacını söktüğünü ve araziyi çevreleyen çite zarar verdiğini belirtti.

Mehamira, saldırgan İsraillilerin yapımı devam eden bir su kuyusunu doldurarak zarar verdiklerini aktardı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını ve zeytin hasadı yapan Filistinlilere destek veren 32 yabancı aktivistin gözaltına alınmasını kınamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik saldırılarının, çiftçilerin topraklarına ulaşmasını engellemesinin, zeytinlerini çalmasının İsrail ordusunca korunduğu ve koordine edildiği aktarılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler zeytin hasadı mevsiminin başladığı ekim ayının başından bu yana zeytin toplayan Filistinlilere karşı 158 saldırı düzenledi.

