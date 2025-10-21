Dolar
41.97
Euro
48.80
Altın
4,256.43
ETH/USDT
3,891.10
BTC/USDT
108,439.00
BIST 100
10,452.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail Ekim 2023'ten beri Gazze ve Batı Şeria'da 20 bini aşkın öğrenci ile 1037 öğretmeni öldürdü

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 20 bin 58 öğrencinin hayatını kaybettiği, 31 bin 139 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Zeynep Tüfekci Gülay  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
İsrail Ekim 2023'ten beri Gazze ve Batı Şeria'da 20 bini aşkın öğrenci ile 1037 öğretmeni öldürdü

İstanbul

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze ve Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılarda öldürülen öğretmen ve öğrencilere ilişkin resmi veriler paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 19 bin 910 öğrencinin hayatını kaybettiği, 30 bin 97 öğrencinin yaralandığı kaydedildi.

Aynı dönemde Batı Şeria'da İsrail saldırılarında 148 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 1042 öğrencinin yaralandığı, 846 öğrencinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze ve Batı Şeria'da öldürülen öğretmen ve idarecilerin sayısının 1037, yaralananların sayısının ise 4 bin 740 olduğu, sadece Batı Şeria'da 228'den fazla eğitimcinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Gazze'de İsrail saldırılarında toplam 30 okulun, öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte tamamen kayıtlardan silindiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de 179 devlet okulu ve 63 üniversite binası tamamen yıkıldı. Ayrıca 118 devlet okulu ve 100'den fazla UNRWA'ya ait okul bombalanıp tahrip edildi.

İsrail, Batı Şeria'da ise El Halil'in güneyindeki Yatta bölgesinde Amira İlköğretim okulu ile Tubas kentindeki Akabe İlköğretim okulunu yıktı, 8 üniversite binasına defalarca baskın ve sabotaj eylemleri gerçekleştirdi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Minguzzi cinayetine ilişkin davada karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Başkanvekili Başarır'a 250 bin liralık tazminat davası
İLBANK deprem bölgesinde 19,4 milyar lira değerinde 152 projeyi tamamladı
Mobil Yangın Yönetim Aracı büyük yangınlarda koordinasyon merkezi olarak kullanılıyor
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheliye gözaltı

Benzer haberler

Soykırımın bedeli: Dünyada en çok nefret edilen ülke İsrail

Soykırımın bedeli: Dünyada en çok nefret edilen ülke İsrail

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 13 artarak 68 bin 229'a çıktı

AP üyeleri AB'yi İsrail'e karşı yaptırımlardan vazgeçmemeye, savaş suçları için hesap sormaya çağırdı

İsrail Ekim 2023'ten beri Gazze ve Batı Şeria'da 20 bini aşkın öğrenci ile 1037 öğretmeni öldürdü

İsrail Ekim 2023'ten beri Gazze ve Batı Şeria'da 20 bini aşkın öğrenci ile 1037 öğretmeni öldürdü
AB, Gazze'nin geleceğinde oynayabileceği rolü değerlendiriyor

AB, Gazze'nin geleceğinde oynayabileceği rolü değerlendiriyor
ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesi bozmasını engellemek için" İsrail'de

ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesi bozmasını engellemek için" İsrail'de

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet