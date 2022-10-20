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Dünya

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli çocuğun cenazesi toprağa verildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçlerinin geçen ay açtığı ateş sonucu yaralandıktan sonra kurtarılamayan Filistinli çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy   | 20.10.2022
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli çocuğun cenazesi toprağa verildi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

İsrail güçlerinin, geçen ay El-Bire kentinin girişinde gerçek mermi kullanarak yaraladığı ve tedavi gördüğü hastanede, bu sabah yaşamını yitiren 16 yaşındaki Muhammed Fadi Nuri için doğum yeri Bire'de cenaze töreni düzenlendi.

Ailesi ve yakınlarının yanı sıra yüzlerce kişinin katıldığı törende, Filistin bayrağına sarılan ve çiçeklerle kuşatılan Nuri'nin naaşı, kentteki kabristanda toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı sabah yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, geçen ay El-Bire kentinin girişinde gerçek mermi kullanarak karnından yaraladığı Muhammed Fadi Nuri'nin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, yıl başından bu yana 123'ü Batı Şeria, 51'i Gazze Şeridi'nde olmak üzere İsrail saldırılarında 174 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 41'inin çocuk olduğu aktarıldı.

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