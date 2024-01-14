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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri son 100 günde Batı Şeria'da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı

Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 100 günü geride bırakan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı.

Awad Rjoob, Hacer Başer  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
İsrail güçleri son 100 günde Batı Şeria'da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlediği ve soykırım yaptığı 100 gün boyunca Batı Şeria'da da en az 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 355'inin çocuk, 200'ünün kadın olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin gözaltına alırken işkence, darp, doğrudan ateş açma, tecavüz tehdidi, polis köpeği kullanımı ve canlı kalkan olarak kullanmak gibi suçlar işlediği aktarıldı.

Açıklamada İsrail güçlerinin "zorla kaybetme" suçu işlediği ve Gazze'de alıkoyup götürdüğü kişilerin akıbetine ilişkin bilgi vermeyi reddettiği kaydedildi.

Aralık 2023'e kadar olan verilere göre İsrail hapishanelerindeki toplam Filistinli sayısının 8 bin 800 olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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