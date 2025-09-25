Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
logo
Dünya

Lübnan Başbakanı Selam’ın yasağına rağmen Güvercin Kayalıkları’na Hizbullah liderlerinin portreleri yansıtıldı

Lübnanlılar, Başbakan Nevvaf Selam’ın üç gün önce açıkladığı yasağa rağmen, Güvercin Kayalıkları’na (Ravşa) İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ile Haşim Safiyuddin’in portrelerini yansıttı.

Esat Fırat  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Lübnan Başbakanı Selam’ın yasağına rağmen Güvercin Kayalıkları’na Hizbullah liderlerinin portreleri yansıtıldı Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Hizbullah liderleri Nasrallah ile Safiyuddin’in İsrail saldırısında hayatlarını kaybetmelerinin birinci yıldönümü münasebetiyle, başkent Beyrut’un Ravşa sahilinde geniş güvenlik önlemleri altında toplanan on binlerce Lübnanlı, Hizbullah ve Lübnan bayrakları açarak “direnişe destek” ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Ravşa Sahili'nde binlerce Lübnanlı gösteri düzenlerken, onlarca tekne de  ülkenin en bilinen simgelerinden Güvercin Kayalıkları çevresinde toplanarak eyleme denizden destek verdi.

Hükümetin Güvercin Kayalıkları’na herhangi bir görsel yansıtılmasını yasaklayan kararına rağmen, organizatörler akşam saatlerinde Nasrallah ve Safiyuddin’in portrelerinin yanı sıra Lübnan bayrağı ile Nasrallah’ın eski başbakanlar Refik Hariri ve Saad Hariri ile birlikte olduğu fotoğrafları kayalıklara yansıttı.

Başbakan Selam, 21 Eylül’de yaptığı açıklamada, ruhsat ve izin alınmadan kamu arazilerinin, deniz alanlarının ve turistik-arkeolojik bölgelerin kullanılmasının yasaklandığını duyurmuştu.

Başbakan'dan sert tepki

Olayın ardından Amerikan X şirketi sosyal medya hesabından açıklama yapan Selam, “Ravşa bölgesinde yaşananlar, Beyrut Valisi’nin izin verdiği miting şartlarının açık bir ihlalidir. İzin, kayalığın hiçbir şekilde ışıkla aydınlatılmamasını öngörüyordu.” dedi.

Selam, İçişleri, Adalet ve Savunma Bakanlıklarıyla temasa geçtiğini belirterek, faillerin tespit edilip soruşturmaya sevk edilmesi ve yasalara göre cezalandırılması talimatını verdiğini vurguladı.

Selam’ın yasağı, Hizbullah’ın, eski Genel Sekreteri Nasrallah’ı anmak için planladığı etkinlikler kapsamında, Güvercin Kayalıkları’nın Nasrallah’ın portresiyle aydınlatılması niyetinin açıklanmasının ardından gelmişti.

Hizbullah’a yakın Lübnan Sanat Derneği, Beyrut Valiliği’ne Ravşa sahilinde sembolik bir etkinlik için başvuruda bulunmuş ve poster yansıtılmaması şartıyla sınırlı katılımlı izin almıştı.

Beyrut’un batı kıyısında yer alan ve yaklaşık 70 metre yüksekliğinde iki büyük kaya kütlesinden oluşan Güvercin Kayalıkları (Ravşa), Lübnan’ın en önemli doğal simgeleri arasında yer alıyor.

İsrail'in, 27 Eylül 2024’te Beyrut’un güney banliyösüne (Dahiyye) düzenlediği ağır bombardımanda Nasrallah, 3 Ekim’deki saldırılarda ise Safiyuddin hayatını kaybetmişti.

Ekim 2023’te başlayan İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları, Eylül 2024’te tam ölçekli savaşa dönüşerek 4 binden fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 17 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Resmi verilere göre, 27 Kasım 2024’te varılan ateşkese rağmen İsrail, anlaşmayı 4 bin 500’den fazla ihlal ederek en az 276 sivilin ölümüne ve 613 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Ayrıca İsrail, onlarca yıldır işgal altında tuttuğu bölgelere ek olarak son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini hâlen kontrol ediyor.

