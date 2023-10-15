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Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki Askalan’da hareketliliği devam ediyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 55 Filistinliyi gözaltına aldı.

Mehmet Nuri Uçar, Qais Omar Darwesh Omar  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
İsrail güçleri işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçleri, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde gözaltı operasyonları gerçekleştirdi; 55 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 455'e ulaştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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