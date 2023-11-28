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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında vurduğu Filistinli hayatını kaybetti.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Semiz  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Ramallah

AA muhabirinin Salfit Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarından edindiği bilgiye göre, İsrail güçlerince Ramallah'ın kuzeybatısındaki Kefr Ayn beldesinde vurulan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Filistinli Malik el-Bergusi yaşamını yitirdi.

Kefr Ayn sakinlerinden alınan bilgiye göre ise İsrail güçleri, beldeye düzenlediği baskın sırasında Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtı.

Kaldırıldığı Salfit Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren belde sakinlerinden Filistinli el-Bergusi, açılan ateş sonucu üç kurşunla vuruldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 241 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

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