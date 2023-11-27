Dolar
28.91
Euro
31.61
Altın
2,010.75
ETH/USDT
2,018.90
BTC/USDT
37,040.00
BIST 100
8,107.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul’da, MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. -VTR-
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de "insani aranın" 2 gün daha uzatılması için mutabakata varıldı

Hamas, Katar ve Mısır'la Gazze'deki "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Gazze'de "insani aranın" 2 gün daha uzatılması için mutabakata varıldı

Ankara

Hamas, Katar ve Mısır'la Gazze'deki "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

Katar: Gazze'deki "insani ara" 2 gün daha uzatıldı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.

Hamas: Bugün serbest bırakılması planlanan 33 esirin listesini aldık

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bugün İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması planlanan 3'ü kadın, 30'u çocuk olmak üzere 33 esirin listesinin teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, bugün serbest bırakılacak kadın esirlerin şunlar olduğu kaydedildi:

1- Yasemin Teysir Abdurrahman Şaban / Cenin kenti

2- Attaf Yusuf Muhammed Ceradat / Cenin kenti

3- Nufuz Cad Arif Hammad / Kudüs

Hamas'ın açıklamasında, serbest bırakılacak çocukların isim listesinin daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı bu akşam yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile görüştü
"Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" programında toplu iftar yapıldı
Türk bakan yardımcıları Gazze'ye yardım çalışmaları kapsamında Mısır'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü
Bakan Güler: Güney Kafkasya'da barışın tesisi yolunda tarihi fırsatı Ermenistan yeterince değerlendiremedi

Benzer haberler

"Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" programında toplu iftar yapıldı

"Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" programında toplu iftar yapıldı

Gazze'de "insani aranın" 2 gün daha uzatılması için mutabakata varıldı

Mısır: Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün uzatılması için görüşmelerde sona gelindi

İsrail, Gazze'de "insani ara" devam ederken Batı Şeria'da 260 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, Gazze'de "insani ara" devam ederken Batı Şeria'da 260 Filistinliyi gözaltına aldı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'de "tam insani ateşkes" çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'de "tam insani ateşkes" çağrısı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani ara" son gününde

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani ara" son gününde

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet