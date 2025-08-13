Dolar
40.74
Euro
47.70
Altın
3,357.56
ETH/USDT
4,709.50
BTC/USDT
120,493.00
BIST 100
10,945.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü Köyü yakınlarındaki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze kentini işgal planının "ana çerçevesini" onayladı

İsrail ordusu, işgale hazırlandığı Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne dün itibarıyla saldırı başlattı.

Burak Dağ  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze kentini işgal planının "ana çerçevesini" onayladı

Kudüs

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Güvenlik Kabinesi'nin aldığı Gazze kentinin işgali kararına ilişkin saldırı planının "ana çerçevesini" onayladığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ordudan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Zamir'in bu sabah ordu komuta kademesi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet yetkilileriyle Gazze kentinin işgal planının ana hatlarını ele almak üzere bir araya geldiği belirtildi.

Zamir'in Gazze kentini işgal planının ana çerçevesini onayladığı bildirilirken, söz konusu toplantıda İsrail ordusunun bugüne kadar düzenlediği saldırıların yanı sıra dün Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne başlatılan saldırıların da ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde sonraki aşamalar için planın ana çerçevesi, siyasi kademenin direktifleri doğrultusunda sunuldu ve onaylandı." ifadelerine yer verildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in Gazze Şeridi'nde bir işgal planına karşı çıktığı, Güvenlik Kabinesi'nde 7 Ağustos'ta yapılan toplantıda bazı bakanlarla sert tartışma yaşadığı basına yansımıştı.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara ilişkin açıklama
Bakan Fidan: Afrika ile ilişkilerimizi 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde bir adım öteye taşıyacağız
İzmir'de toplanmayan çöpler tepkilere neden oldu
Türk Kızılay, hazirandan bu yana 127 orman yangınına müdahaleye destek sağladı
Balıkesir Sındırgı'daki depremde evleri zarar gören vatandaşlar için konteynerler kuruluyor

Benzer haberler

Rusya: Putin-Trump zirvesindeki hedeflerimiz ulusal çıkarlar doğrultusunda

Rusya: Putin-Trump zirvesindeki hedeflerimiz ulusal çıkarlar doğrultusunda

İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze kentini işgal planının "ana çerçevesini" onayladı

Yunanistan'da Filistin destekçileri İsraillileri taşıyan gemiyi protesto etti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 8 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 8 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir'den Hayfa’daki İzzeddin el-Kassam’ın kabrini yıkma tehdidi

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir'den Hayfa’daki İzzeddin el-Kassam’ın kabrini yıkma tehdidi
Gazze’yi işgal planı ve kitle transferi: Uluslararası hukuk ne diyor?

Gazze’yi işgal planı ve kitle transferi: Uluslararası hukuk ne diyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet