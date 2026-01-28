Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, Gazze'nin kuzey ve güneyine hava ve kara saldırılarına devam ediyor

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin güney ve kuzeyini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.

Ramzi Mahmud, Safiye Karabacak  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
İsrail, Gazze'nin kuzey ve güneyine hava ve kara saldırılarına devam ediyor

Gazze

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya’da hala işgal altında tuttuğu bölgelerde iki şiddetli patlama meydana geldi.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Gazze kentinin doğu mahallelerini bombalarken, kentin doğusunda konuşlu askeri araçlardan da söz konusu bölgelere makineli tüfeklerle ateş açıldı.

İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentinin doğusunda işgal altında olan bölgelerde bulunan boş evlere 3 hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıkları da Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un doğusunda hava saldırıları düzenlendiğini, saldırıların topçu atışları ile askeri araçlar ve helikopterlerden açılan ateşle eş zamanlı gerçekleştiğini aktardı.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

