Dolar
28.84
Euro
31.51
Altın
1,990.70
ETH/USDT
2,051.20
BTC/USDT
37,095.00
BIST 100
7,898.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına katılıyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - VTR Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Battalgazi ilçesinde deprem nedeniyle vatandaşlar dışarı çıktı.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail: Gazze'de serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isim listesini teslim aldık

İsrail yönetimi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu.

Mücahit Aydemir  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
İsrail: Gazze'de serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isim listesini teslim aldık

Kudüs

İsrail Başbakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin yer aldığı ilk listeyi teslim aldığını doğruladı.

Açıklamada, İsrail makamlarının listenin ayrıntılarını incelediği ve esirlerin aileleriyle iletişime geçerek onları bilgilendirdiği aktarıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağını duyurmuştu.

İsrail’e göre, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'ın Altınözü zeytinyağı tescillendi
AFAD deprem bölgesindeki vatandaşları ağır hasarlı yapılara girmemeleri yönünde uyardı
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu
Malatya'da art arda 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi
Tunceli'de PKK'lı teröristlerce okul lojmanında şehit edilen 6 öğretmen anıldı

Benzer haberler

İsrail: Gazze'de serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isim listesini teslim aldık

İsrail: Gazze'de serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isim listesini teslim aldık

İsrail istihbaratı adına Türkiye'de "casusluk" yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ile koordinasyonu durdurdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ile koordinasyonu durdurdu
Michigan Eyalet Kongresi üyeleri, Biden'ı Gazze'de "kalıcı ateşkesi sağlamaya" çağırdı

Michigan Eyalet Kongresi üyeleri, Biden'ı Gazze'de "kalıcı ateşkesi sağlamaya" çağırdı
Türk toplumu, İsrail'in Gazze saldırılarına en hızlı ve en güçlü tepki verenler arasında öne çıktı

Türk toplumu, İsrail'in Gazze saldırılarına en hızlı ve en güçlü tepki verenler arasında öne çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet