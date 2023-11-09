İsrail, Gazze'de Endonezya Hastanesi'nin çevresine saldırı düzenledi
Gazze
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor.
- DSÖ: Gazze'de hastalıkların yayılma riski artıyor
- Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Batı Şeria'da idari gözaltıları önemli ölçüde artırdı
- Oxfam: İsrail sivilleri vurmaya devam ederken insani yardıma erişimden bahsetmek "boş vaat"
- Gazze'deki Kudüs Hastanesi, yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmalarını kısıtlamak zorunda kaldı
- DSÖ: Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerine yönelik 108 saldırı belgelendi
İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bulunan Endonezya Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıdan kaçan Filistinliler, hastane binasına sığınmaya çalıştı.
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırıları devam ederken Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan Endonezya Hastanesi çevresine saldırı düzenledi https://t.co/zguMio48I7 pic.twitter.com/fgYrASr5Is— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 9, 2023