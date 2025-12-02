Dolar
42.43
Euro
49.31
Altın
4,192.04
ETH/USDT
3,009.90
BTC/USDT
91,900.00
BIST 100
11,123.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı.

Hosni Nedim, Ramzi Mahmud, Muhammed Emin Canik  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı Fotoğraf: Abdalhkem Abu Riash/AA

Gazze

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun daha önce Gazze'den alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktığı belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekipleri serbest bırakılan Filistinlileri Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Serbest kalan Filistinlilerin sağlık durumları henüz bilinmiyor.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasının ardından aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Duşanbe'de Türk iş insanlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Genç ve dinamik nüfus ülkenin rekabet gücünü artıran stratejik bir değerdir
Köpek eğitim uzmanı Saratlı'dan yasaklı ırklara ilişkin uyarı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan Ali Meclisi Temsilciler Meclisi Başkanı İdizoda ile görüştü
Saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi Sinop açıklarına ulaştı

Benzer haberler

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail'in Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Netanyahu, Suriye ile anlaşma için Şam ve tampon bölge arasındaki alanın silahsızlandırılmasını şart koştu

Fransa'daki gazeteci dernekleri basın özgürlüğünü engellediği için İsrail'i şikayet etti

Fransa'daki gazeteci dernekleri basın özgürlüğünü engellediği için İsrail'i şikayet etti
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’ye saldırılar düzenlemeye devam ediyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’ye saldırılar düzenlemeye devam ediyor
İsrailli insan hakları örgütleri: 2025, İsrail işgalinde Filistin için 1967'den bu yana "en ölümcül yıl"

İsrailli insan hakları örgütleri: 2025, İsrail işgalinde Filistin için 1967'den bu yana "en ölümcül yıl"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet