İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı.
Gazze
Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun daha önce Gazze'den alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktığı belirtildi.
- İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’ye saldırılar düzenlemeye devam ediyor
- İsrail'in Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda bir gazeteci daha hayatını kaybetti
- İsrailli insan hakları örgütleri: 2025, İsrail işgalinde Filistin için 1967'den bu yana "en ölümcül yıl"
- Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Ekim 2023'ten beri Batı Şeria ve Kudüs'te 21 bin Filistinliyi gözaltına aldı
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekipleri serbest bırakılan Filistinlileri Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Serbest kalan Filistinlilerin sağlık durumları henüz bilinmiyor.
İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasının ardından aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.
Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.