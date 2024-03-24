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Dünya

İsrail, Gazze'de alıkonan 24 çocuğu, ülkenin kuzeyindeki Megiddo Hapishanesi'nde tutuyor

Gazze'de alıkonulan 24 çocuğun, İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesi'nde tutulduğu bildirildi.

Awad Rjoob, Gülşen Topçu  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
İsrail, Gazze'de alıkonan 24 çocuğu, ülkenin kuzeyindeki Megiddo Hapishanesi'nde tutuyor

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden, avukatların Megiddo Hapishanesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu hapishanedeki toplam çocuk sayısının 94'e ulaştığı, bunlardan 24'ünün Gazzeli olduğu ve 2 koğuşta tutuldukları ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki toplam tutuklu çocuk sayısının 200'e ulaştığı, bunlardan 40'ının idari tutuklu olduğu bilgisi verildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 500 çocuğun gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin 7 Ekim'den bu yana yetişkin tutuklulara uygulanan işkencelerin bir benzerini çocuklara da uyguladığı, çocukların hiçbir şeyi olmayan koğuşlarda izole edildiği ve ailelerinin onları ziyaret etmesine izin verilmediği aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden bugün yapılan ortak açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 755'e yükseldiği belirtilmişti.


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