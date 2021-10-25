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Dünya

İsrail gazetesi: İsrail Hava Kuvvetleri İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik eğitime başlayacak

İsrail Hava Kuvvetlerinin (IAF), gelecek yılın başından itibaren İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik eğitimlere başlayacağı iddia edildi.

Mustafa Deveci   | 25.10.2021
İsrail gazetesi: İsrail Hava Kuvvetleri İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik eğitime başlayacak

Kudüs

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusunun son aylarda İran'ın nükleer tesislerine karşı askeri tehdit oluşturmaya yönelik hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürüldü.

Tahran yönetimi ile 2015'te imzalanan anlaşmanın ardından İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine karşı askeri saldırı konusunu ikinci plana attığı belirtilen haberde, ABD'nin 2018'de anlaşmadan çekilmesinin ardından askeri saldırı seçeneğinin Tel Aviv için yeniden önemli hale geldiği ifade edildi.

İran'ın nükleer tesislerine yönelik İsrail'in saldırı planlarından bir kısmının "taslak" halinde olduğu ve kısa sürede hazır hale gelebileceği, bir kısmının ise eyleme geçirilebilir hale gelmesinin bir yıldan fazla zaman alacağı kaydedildi.

Haberde, Tahran'ın nükleer tesislerini hedef alacak bir saldırıya hazırlanmanın IAF için "en önemli öncelik" haline geldiği ve eğitimlere gelecek yıldan itibaren başlanacağı ileri sürüldü.

Yerin altındaki nükleer tesisleri vurmak için özel mühimmatlar ve taktikler gerektiğine dikkati çekilen haberde, IAF'ın olası bir saldırıda İran'ın hava savunma sistemleriyle uğraşmak zorunda kalacağı ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda 18 Ekim'de yayınlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın nükleer tesislerine saldırı kabiliyetini artırmak için 5 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 1,53 milyar dolar) fon ayırdığı iddia edilmişti.

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