İsrail, Filistinlilere ait toprakların durumunu değiştirmek için Doğu Kudüs'te yeni yol açıyor
İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Hizma beldesinde Filistinlilere ait toprakların durumunu değiştirmek için yeni bir yol açmaya başladı.
Kudüs Valiliğinin konuya ilişkin açıklaması Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlandı.
Açıklamada, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma beldesinde İsrail ordusunun yoğun koruması altında yeni bir yol yapım çalışmasına başlandığı belirtildi.
Söz konusu yol çalışmasının, İsrail makamlarının 25 Haziran'da aldığı "Caba beldesine giden ana caddeden başlayarak Akabat bölgesine uzanan ve mücavir arazileri de kapsayarak beldedeki Mehazi Caddesi'nin 31 Aralık 2027'ye kadar ele geçirilmesini öngören" kararı doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, "İsrail, bölgenin tarihi yapılarını ve görünümünü değiştirmeyi; yeni Yahudileştirme hamlelerini dayatmayı hedefliyor." ifadelerine yer verildi.
Tel Aviv'de iktidardaki sağcı yönetimin, ilgili BM kararlarını açıkça ihlal ederek Filistin topraklarındaki gasba hız verdiği, işgali derinleştirdiği, Kudüs'te ve tüm "C" bölgesinde Filistinliler aleyhinde etnik temizlik biçimlerini uygulamayı sürdürdüğü vurgulandı.
İsrail yönetiminin bu adımlarla, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün tarihi, siyasi, hukuki ve demografik gerçekliğinde köklü değişiklikler yapmayı, Filistin devletinin kurulmasını engellemeyi ve iki devletli çözümü zayıflatılmayı hedeflediği ifade edildi.
İsrailli aşırı sağcı Bakandan, Filistin yönetimini "devirme" tehdidi
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, saldırılar ve abluka ile Gazze Şeridi'ni insani felakete sürüklemelerinin ardından ülkelerin birer birer tanıma kararı almaya başladığı Filistin yönetimini "devirme" tehdidinde bulundu.
Bakan Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, bir sonraki kabine toplantısında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Filistin yönetiminin "devrilmesi" için harekete geçilmesi çağrısında bulunacağını belirtti.
Bakan Ben-Gvir, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki yönetimi "devirerek" Filistin devletinin kurulması çabalarına bir yanıt vermiş olacaklarını iddia etti.
İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada ise Ben-Gvir, Gazze kentinin işgali ve 1 milyondan fazla Filistin sürgün edilmesi planının Netanyahu’ya uyguladığı baskı sayesinde onaylandığını ileri sürdü.
İsrail hükümetinin aşırı sağcı ismi Ben-Gvir, işgal altında tuttukları Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin ilhak edilerek yerine Yahudi yerleşimlerinin kurulmasını savunuyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle bölgede yaşanan insanlık felaketi zirve noktasına ulaşırken Tel Aviv yönetimi üzerindeki uluslararası baskı da artıyor.
Ülkeler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurması ve neden olduğu insanlık felaketinin son bulması için bağımsız Filistin devletini tanıma kararını uluslararası baskı aracı olarak kullanıyor.
BM üyesi 9 ülke, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin devletini resmi olarak tanıma kararı almıştı.
İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta da eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i "bağımsız devlet" olarak tanıma kararını açıklayacaklarını duyurmuştu.
İsrail işgali altında bulunan Filistin devletini, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden 147'si tanıdı.