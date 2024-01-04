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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 5 bin 630 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 30 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 5 bin 630'a yükseldi.

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 5 bin 630 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Ramallah, Tulkerm, Tubas, Nablus, Cenin, El-Halil ve Beytüllahim kentlerinde 30 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 5 bin 630'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği gözaltı ve baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulunduğuna vurgu yapıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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