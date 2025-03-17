İsrail Başsavcısı, Netanyahu'nun Şabak Direktörü'nü keyfi olarak görevden alamayacağını belirtti
İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etti.
Quds
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Miara, Başbakan Netanyahu'ya resmi bir mektup göndererek Şabak Direktörü'nün görevden alınmasını hukuk müşavirinin dikkatine sunması gerektiğini aktardı.
Netanyahu'ya, Şabak Direktörü Bar'ı keyfi olarak görevden alamayacağını bildiren Miara, bu kararın altında yatan gerekçeler ile yasal dayanakların sunulması ve Netanyahu'nun bu kararı alıp alamayacağına ilişkin yeterliliğinin soruşturulması gerektiğini vurguladı.
Miara, bunlar yapılmadığı sürece Bar'ın görevden alınmasının mümkün olmadığını kaydetti.
Netanyahu'nun "kişisel güvensizlik" gerekçesine işaret eden Miara, konunun "olağanüstü hassasiyetine" ve "çıkar çatışmasına dönüşmesine" dikkati çekti.
Öte yandan, Şabak'tan yapılan açıklamada, Bar'ın Başbakan Netanyahu ile yaptığı görüşmede, alınan her kararda hukuka saygı göstereceğini açıkça belirttiği vurgulandı.
İsrail basınında, bu açıklamayla Şabak Direktörü'nün görevden alınmasının yasal dayanağının olmadığına işaret edildiği yorumu yapıldı.
Netanyahu, Bar'ı görevden alacağını bildirmişti
İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şabak Direktörü Ronen Bar ile görüşerek hükümetin kendisini bu hafta görevden alacağını bildirmiş, Bar'ın görevden alınmasının oylanacağı kabine toplantısının çarşamba gerçekleşeceği açıklanmıştı.
Bar'a güvenmediğini belirten Netanyahu, görevden alma kararını, süregelen ve zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.
Netanyahu, uzun bir süredir Şabak Direktörü ile görüş ayrılığı yaşıyordu
İsrail Başbakanı, Şabak Direktörü Bar'ı uzun süredir açık bir şekilde eleştiriyordu.
İsrail basını ve muhalifler ise Netanyahu'nun 7 Ekim saldırılarının sorumluluğunu güvenlik birimlerine yıkmak istediği eleştirisinde bulunmuştu.
Son olarak Netanyahu, Bar'ı 7 Ekim 2023'teki başarısızlığının ardından kurumda reform yapmak için gerekli kararların alınmasını engellemek için bir kampanya yürütmekle suçlamış, Şabak ise suçlamaları "tehlikeli" olarak nitelendirmişti.
Öte yandan, bazı gizli dosyalar basına sızdırılmıştı. Netanyahu'nun danışmanlarının sanık sandalyesinde olduğu ve Katar'dan para alınması gibi bazı suçlamalara ilişkin soruşturmaları Şabak yürütüyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.