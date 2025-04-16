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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki İsrailli esir asker hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğunu söyledi

Gazze'deki İsrailli esir, hayatından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sorumlu olduğunu belirterek, askeri yollarla esirleri kurtarmanın mümkün olmadığını söyledi.

Mohamed Majed, Zeynep Tüfekci Gülay  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Gazze'deki İsrailli esir asker hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğunu söyledi Fotoğraf: Abdallah F.s. Alattar/AA

Gazze

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Telegram hesabından yayımlanan video kaydında İsrailli esir, "Ben Baron Barslavsky. Kudüslü, 21 yaşında İsrail ordusunda bir askerim. İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nde esirim." ifadesini kullandı.

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Netanyahu'ya seslenen Barslavsky, askeri baskı aracılığıyla bir esirin bile geri alınamadığına dikkati çekerek, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı askeri baskının hiçbir işe yaramayacağını" dile getirdi.

Barslavsky, hayatından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sorumlu olduğunu ifade ederek, "Bize ne yapacaksınız? Bir sonraki adımlarınız neler? Her gün durmadan bombalar düşüyor. Bir sonraki bombalar benim başıma düşecek. Başbakan Netanyahu hayatımdan sen sorumlusun. Askeri baskı kullanarak beni buradan çıkarma şansınız yok. Dünyayı altüst etseniz bile, beni askeri bir operasyonla geri alamazsınız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen Barslavsky, "Trump sen nerdesin? Vaatlerin nerede? Bize bir anlaşmayla serbest bırakılacağımızı söylemedin mi? Savaşı neden durdurmadın? Gazze'nin hepsi yıkıldı. Burada ben ve diğer esirler neden ölüme terk ediliyoruz. Biz insan değil miyiz? Beni düşün Netanyahu. Sen orada evdesin, bir ülkeden diğerine dolaşıyorsun. Ben ise psikolojik işkence içindeyim. Hastane yok. Kimse beni hastaneye götürmeyecek. Olacak şey şu ki; öleceğim ve sen beni kumdan bir çukura koyacaksın. Burada her şey tiksindirici. Yıkım, hayvanlar, ayaklarımın üzerinde yürüyen fareler..." diye konuştu.

Gazze'de her gün çocuklar ölüyor

İsrailli esir şöyle devam etti:

"Netanyahu bu aptalca savaşı durdur. Bundan bir şey istifade edemeyeceksin. Beni ne canlı ne de tabut içinde geri alabileceksiniz. Bu kabusa son verin. En azından içeriye yiyecek içecek bir şeyler sokun. Netanyahu, yalan söylemeyi bırak, kan dökmeyi durdur. Gazze'de her gün çocuklar ölüyor. 8, 9 ve 10 yaşlarındaki küçük çocuklar. Bir günlük bebekleri bile naylon torbaya koyup gömüyorlar.

Bir buçuk yıldan fazla bir süredir Gazze'de cehennemde tutuluyorum, her gün bitmek bilmeyen bir acıyla, yiyecek, içecek eksikliğiyle ve ağır hastalıklarla. Çoğu zaman hastayım. Tüm gün cildim kaşınıyor. Acı çekiyorum. Bu hastalıklar nedir bilmiyorum. Vücudumun her yerinde kırmızı lekeler var. Sağlık durumum çok kötü."

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