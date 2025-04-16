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Dünya

İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı

İsrail ordusu, güneydeki bazı konteyner evleri de İHA'larla hedef aldı.

Mahmut Geldi  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı

Beyrut

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında ses hızını aşarak sonik patlamaya neden oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında alçak uçuş gerçekleştiren İsrail savaş uçakları, ses duvarını aşarak sonik patlamalara yol açtı.

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İsrail savaş uçaklarının yol açtığı sonik patlamalar, başkentin birçok noktasında korkulara sebep oldu.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, insansız hava araçlarıyla (İHA) güneydeki Sur kentine bağlı Şihin, el-Bustan ve ez-Zelutiye beldelerinde bazı konteyner evleri hedef aldığı belirtildi.

Haberde, İsrail ordusuna ait İHA'ların Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab beldesinde de bir konteyner eve 2 saldırı düzenlediği ifade edildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor.

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