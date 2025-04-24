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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UCM Temyiz Dairesi, İsrail'in, Mahkemenin yargı yetkisine itirazını kabul etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, İsrail'in, Mahkemenin yargı yetkisine ilişkin itirazını reddeden Ön Yargılama Dairesinin kararını esastan bozarak, söz konusu itirazın yeniden değerlendirilmesine hükmetti.

Selman Aksünger  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
UCM Temyiz Dairesi, İsrail'in, Mahkemenin yargı yetkisine itirazını kabul etti

Lahey

UCM'den yapılan açıklamaya göre, Temyiz Dairesi aldığı kararla, İsrail'in, Mahkemenin İsrailli yetkililer hakkında yargılama yetkisi bulunmadığı yönündeki itirazını reddeden Ön Yargılama Dairesinin kararını hatalı buldu.

Temyiz Dairesi, İsrail'in Roma Statüsü'nün 19(2)(c) maddesi kapsamında UCM'nin yargı yetkisine itiraz etme hakkının Ön Yargılama Dairesi tarafından yeterince değerlendirilmediğini belirledi.

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Temyiz Dairesi, ülkelerden ve kurumlardan yeniden beyan alınmasına gerek olmaksızın İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine yönelik itirazının esastan incelenmesi için dosyayı Ön Yargılama Dairesine geri gönderdi.

Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrinin askıya alınması talebi reddedildi

Temyiz Dairesi ayrıca, İsrail'in "Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin Ön Yargılama Dairesinin nihai kararı gelene kadar askıya alınması" talebini reddetti.

Öte yandan Temyiz Dairesi çoğunluk kararıyla, İsrail'in soruşturma sürecine ilişkin yeni bir bildirim yapılması talebinin reddine karşı yaptığı itirazı da kabul edilemez buldu.

UCM Ön Yargılama Dairesi, 21 Kasım 2024 tarihli kararında, UCM'nin, Filistin olayında ve İsrailli yetkililer hakkında yargılama yetkisi bulunduğunu belirterek İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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