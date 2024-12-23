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Dünya

İsrail basınına göre, Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı 10 yıl önce planlanmaya başlandı

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın eski bir üst düzey yetkilisi, Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısının 10 yıl önce planlanmaya başlandığını iddia etti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
İsrail basınına göre, Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı 10 yıl önce planlanmaya başlandı

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan eski bir üst düzey Mossad yetkilisi, saldırı operasyonu için eski model çağrı cihazlarının kullanıldığını anlattı.

"Seçim dikkatlice düşünüldü." diyen eski Mossad yetkilisi, "Bu, herhangi bir operasyondaki risklerden birisidir. Birçok kuruluş bu teknolojiyi kullanmayı terk ettiğinde, Hizbullah mensuplarının bunu kullanmaya devam ettiklerini biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Eski Mossad yetkilisi, "Operasyon süreci, 10 yılı aşkın bir planlama gerektiriyordu ve hedefteki müşteriyle güven ilişkisi kurmayı, teknolojiyi geliştirmeyi ve düşmanın şüphesini uyandırmadan mesafeyi korumayı da içeriyordu." şeklinde konuştu.

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi ölmüş, 450'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketinin patlatılan çağrı cihazlarını üreten firma olarak Macar ortağı "BAC Consulting KFT" isimli firmayı işaret etmişti.

New York Times gazetesinde yer alan haberde ise, İsrail'in saldırı için paravan bir şirket kurduğunu yazmıştı.

Gazeteye konuşan ve adları açıklanmayan yetkililer, BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) firmasının "İsrail tarafından paravan şirket olarak kurulduğunu" söylemişti.

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