Dolar
44.09
Euro
51.01
Altın
5,091.47
ETH/USDT
1,996.10
BTC/USDT
67,581.00
BIST 100
12,545.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız İsrail'in saldırısı nedeniyle Beyrut’un Dahiye bölgesine bombalar düşüyor
logo
Dünya

İsrail basını: Trump'ın temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'in İsrail ziyareti iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in İsrail ziyareti iptal edildi.

Mehmet Nuri Uçar  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
İsrail basını: Trump'ın temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'in İsrail ziyareti iptal edildi

Kudüs

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, ziyaretin salı günü (yarın) yapılmasının planlandığını ancak son anda iptal edildiğini duyurdu.

Ziyaretin iptal gerekçesi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ziyaret, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü dönemde, iki ülke arasındaki diplomatik temasları güçlendirme amacı taşıyordu. Witkoff ve Kushner’in programında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmelerin de yer alması planlanmıştı.

ABD ve İsrail’den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin tayin yasağını iptal etti
KKTC'deki gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmaları tamamlandı
Türkiye genelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla kutlandı
Muş'ta Yeşilay Haftası'nda yaklaşık 12 bin kişi bağımlılığa karşı bilinçlendirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle binlerce kişiye ulaştı

Benzer haberler

Eski Fransa Başbakanı Villepin'den İran'a saldıran ABD ile İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısı

Eski Fransa Başbakanı Villepin'den İran'a saldıran ABD ile İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısı

İsrail basını: Trump'ın temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'in İsrail ziyareti iptal edildi

İran'ın misillemesinde Tel Aviv'e isabet eden füze nedeniyle 2 kişi öldü

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemelerinin Doğu Akdeniz güvenliğine etkisi

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemelerinin Doğu Akdeniz güvenliğine etkisi
SIPRI: Avrupa'nın silah ithalatı son 5 yılda yüzde 210 arttı

SIPRI: Avrupa'nın silah ithalatı son 5 yılda yüzde 210 arttı
İsrail ordusu Beyrut'taki Dahiye bölgesine saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu Beyrut'taki Dahiye bölgesine saldırılarını sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet