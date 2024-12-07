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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basını: ABD ve Kanada'da üniversiteler, Filistin gösterilerini bastırmak için İsrailli şirketleri kullanıyor

ABD ve Kanada'daki üniversitelerin, kampüslerindeki Filistin yanlısı gösterileri bastırmak üzere İsrailli güvenlik şirketleriyle sözleşme imzaladıkları ortaya çıktı.

Zein Khalil, Safiye Karabacak  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
İsrail basını: ABD ve Kanada'da üniversiteler, Filistin gösterilerini bastırmak için İsrailli şirketleri kullanıyor Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

Kudüs

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde "Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle, 'Hamas destekçileri ve çılgınlarla' mücadele etmeyen akademik kurumlara ceza kesileceğinin sözünü verdiği" belirtildi.

Bunun üzerine ABD ve Kanada'daki birçok üniversitenin, kampüslerindeki Filistin yanlısı protestoları bastırmak üzere yakın zamanda İsrailli veya İsrail'le bağlantılı güvenlik şirketlerine yöneldiğine işaret edilen haberde, geçen yılın ana protesto merkezlerinden New York Şehir Üniversitesinin (CUNY), son günlerde Strategic Security Corp ile 4 milyon dolarlık güvenlik sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Haberde şirketin sahibinin, İsrail'de mesleki eğitim almış bulunmaktan gurur duyan New York'ta eski polis memuru Joseph Sordi olduğu ve firmanın web sitesinde de güvenlik yöneticilerinin İsrail'de resmi eğitim aldığının anlatıldığı kaydedildi.

Öğrenciler, İsrail bağlantılı güvenlik şirketi görevlilerinin saldırısına uğradıklarını belirtti

İsrailli güvenlik şirketlerinin mayısta Los Angeles'taki California Üniversitesinin kampüsünde çıkan şiddetli olaylara müdahil olduğu, gösteriye katılan öğrencilerin İsrail'de askeri geçmişi bulunan Magen Am Şirketi görevlilerinin kendilerine saldırdığını söyledikleri belirtildi.

Haberde California Üniversitesinin, şirketin gösterilerle başa çıkmak için yerel polisle işbirliği içinde çalıştığını ve bu hizmet karşılığında belediye fonlarından bir milyon dolar aldığını itiraf ettiği bildirildi.

Ayrıca İsrail'de özel şubesi bulunan ABD güvenlik şirketi Contemporary Services Corporation ile de üniversite kampüslerinde ve ülkenin her bölgesindeki protesto alanlarında çalışmak üzere sözleşme imzalandı.

Kanada'daki Concordia Üniversitesi de iki İsrailli güvenlik firmasından destek aldı

Habere göre, Kanada'nın Montreal kentindeki Concordia Üniversitesi de iki İsrailli güvenlik firmasından destek aldı.

Bu firmalar, Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesinin eski güvenlik şefi Adam Cohen liderliğindeki Perceptage International ile eski İsrail ordusu yedek komutanı ve İsrail Savunma Bakanlığında özel danışmanlık yapmış olan Eyal Feldman tarafından işletilen Moshav Güvenlik Danışmanlık Şirketi.

Nisan ayında İsrail'in Gazze Savaşı'na karşı çıkan öğrenciler ve akademisyenler, New York'taki Columbia Üniversitesinde oturma eylemi düzenleyerek yönetimin İsrail'deki üniversitelerle akademik bağlarını kesmesini ve Filistin topraklarının işgalini destekleyen şirketlerin yatırımlarını geri çekmesini talep etmişti.

Polis, ABD'deki üniversitelerde çok sayıda protestocuyu müdahale edip tutuklamış, benzer gösteriler Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve Hindistan'daki üniversitelere de sıçramış, protestocular Amerikalı göstericilerle dayanışma içinde olduklarını ifade etmiş ve Gazze'deki saldırıların sona ermesi çağrısında bulunmuştu.

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