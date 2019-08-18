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Dünya

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinliler son yolculuğuna uğurlandı

Gazze Şeridi'nde sınır tellerine yakın bir bölgede İsrail askerlerince öldürülen 3 Filistinli gencin cenazeleri toprağa verildi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Ayşe Sümeyra Aydoğdu   | 18.08.2019
İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinliler son yolculuğuna uğurlandı

Gazze

İsrail'in şehit ettiği Filistinli toprağa verildi

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 3 Filistinli'den Muhammed Ebu Namus (27) için Beyt Lahya kentinde cenaze töreni düzenlendi. Namus'un yakınları, üzüntü yaşadı.

Gazze Şeridi'nde sınır tellerine yakın bir bölgede İsrail askerlerince şehit edilen Muhmut el-Velayide (24), Muhammed el-Teramisi (26) ve Muhammed Ebu Namus'un (27) naaşı Gazze sokaklarında omuzlarda taşındı.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından şehitlerin cenaze namazı evlerine yakın yerlerdeki camilerde kılındı.

Cenaze namazının ardından Beyt Lahya'daki El-Kassam Camisi'ne getirilen şehitler beldenin kabristanında defnedildi.

Öte yandan Hamas Hareketi tarafından olaya ilişkin yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı orantısız güç kullandığı ve suç işlediği belirtildi.

Hamas tarafından uluslararası toplumun yaşananlara sessiz kalması da eleştirildi.

İsrail ordusu dün silahlı Filistinlilerin Gazze ve İsrail arasındaki tellere yaklaşması nedeniyle ateş açıldığını iddia etmişti.

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